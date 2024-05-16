Мурзин Евсей Степанов 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Евсей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Мурзин Степан Афонасьев

Мать: Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 Жена Евсея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Ирина Данилова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Мурзин Ефим Евсеев

Мать ребёнка: 1 Жена Евсея

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Мурзин) Евдокия Ефсеева

Мать ребёнка: 1 Жена Евсея

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мурзин Иван Евсеев

Мать ребёнка: 1 Жена Евсея

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Мурзина) Евдокия 2 Ефсеева

Мать ребёнка: 1 Жена Евсея

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мурзин Иван 2 Евсеев

Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мурзин) Федосья Евсеева

Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мурзин Константин Евсеев

Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова

Смерть
До 1800

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