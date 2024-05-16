Мурзин Евсей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 Жена Евсея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мурзин Ефим Евсеев
Мать ребёнка: 1 Жена Евсея
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Мурзин) Евдокия Ефсеева
Мать ребёнка: 1 Жена Евсея
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мурзин Иван Евсеев
Мать ребёнка: 1 Жена Евсея
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Мурзина) Евдокия 2 Ефсеева
Мать ребёнка: 1 Жена Евсея
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мурзин Иван 2 Евсеев
Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мурзин) Федосья Евсеева
Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Мурзина Ирина Данилова
Смерть
До 1800