Шамоня (Котенко) Васса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамоня (Котенко) Васса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Муж: Шамоня Иван Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.09.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Прокопьевна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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