Шамоня (Котенко) Васса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
30.09.1891 ст.
Ефросиния Прокопьевна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно