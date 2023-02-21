Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Феодосия Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Никита Меркурьевич
Отец ребёнка: Меркурий Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Елизавета Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Матрона Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агриппина Меркурьевна
Отец ребёнка: Меркурий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркурий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780