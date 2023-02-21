Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Степановна

Ксения Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Феодосия Меркурьевна

Отец ребёнка: Меркурий Иванович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Никита Меркурьевич

Отец ребёнка: Меркурий Иванович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Елизавета Меркурьевна

Отец ребёнка: Меркурий Иванович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Матрона Меркурьевна

Отец ребёнка: Меркурий Иванович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агриппина Меркурьевна

Отец ребёнка: Меркурий Иванович

Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркурий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1780
Загорье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close