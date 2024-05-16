Евдокия Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Акимовна

Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любушкин Матфей Никитич

Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.03.1875

Дочь: Попова (Любушкина) Мария

Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.03.1889

Дочь: (Любушкина) Дарья Никитична

Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.