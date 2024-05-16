Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.03.1875
Дочь: Попова (Любушкина) Мария
Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.03.1889
Дочь: (Любушкина) Дарья Никитична
Отец ребёнка: Любушкин Никита Афанасьевич
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно