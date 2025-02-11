Кочетов Трофим Яковлев 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочетов Трофим Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1850, Кайсаровка

умер Неизвестно

Супруги
Кочетова Агрипина Андреева1849 г.р.
Дети
(Кочетова) Ксения Трофимова1870 г.р.
(Кочетова) Ефимия Трофимова1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1868

Жена: Кочетова Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Кочетова) Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Кочетова) Ефимия Трофимова

Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: (Кочетова) Пелагея Трофимова

Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева

Смерть
Неизвестно

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