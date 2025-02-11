Кочетов Трофим Яковлев
мужской, родился 1850, Кайсаровка
умер Неизвестно
Супруги
Кочетова Агрипина Андреева1849 г.р.
Дети
(Кочетова) Ксения Трофимова1870 г.р.
(Кочетова) Ефимия Трофимова1871 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1868
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Кочетова) Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Кочетова) Ефимия Трофимова
Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: (Кочетова) Пелагея Трофимова
Мать ребёнка: Кочетова Агрипина Андреева
Смерть
Неизвестно