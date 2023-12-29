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Зинуров Уелдан Гафурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинурова Фирая Муллахановна

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Зинуров Ринат Уелданович

Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна

Рождение ребёнка
11.12.1980

Сын: Зинуров Рамис Уелданович

Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна

Рождение ребёнка
13.06.1987

Дочь: Зинурова Рушания Уелдановна

Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна

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