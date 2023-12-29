Зинуров Уелдан Гафурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1976
Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна
Рождение ребёнка
11.12.1980
Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна
Рождение ребёнка
13.06.1987
Дочь: Зинурова Рушания Уелдановна
Мать ребёнка: Зинурова Фирая Муллахановна