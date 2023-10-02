Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтанислав

Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вася

Мать: Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ольга

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close