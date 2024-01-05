Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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