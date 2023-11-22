Киселева Елена Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Киселев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно