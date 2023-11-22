Киселева Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Киселев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович

Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Ефим Георгиевич

Отец ребёнка: Киселев Егор Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Егор Корнилович

Смерть
Неизвестно
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