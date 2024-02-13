Попов МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов АЛЕКСЕЙ
Мать: Попова Агафья ЭтоНЕточно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1926
Дочь: Киселева (Попова) МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Попова (Убогова) МАРИЯ 2-ая жена
Смерть
Неизвестно