Попов МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

нК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов АЛЕКСЕЙ

Мать: Попова Агафья ЭтоНЕточно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова александра андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА 1-ая жена

Рождение ребёнка
03.11.1926

Дочь: Киселева (Попова) МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Попова (Убогова) МАРИЯ 2-ая жена

Смерть
Неизвестно

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