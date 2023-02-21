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Власов Яков

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Место рождения

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1835 г.р.

Жена

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Власов Федор

Мать: Власова Марфа

починок Кругловское, Немская волость, Нолинского уезда, Вятской губернии, Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Евфимия

Смерть
Неизвестно
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