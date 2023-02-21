Ананьев Леонид Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Леонид Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1958

Отец: Ананьев Егор Ефимович

Мать: Ананьева Ольга Ивановна

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