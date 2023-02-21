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Ананьев Леонид Егорович
Ананьев Леонид Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1958
Пол
Мужской
Отец
Ананьев Егор Ефимович
1932 г.р.
Мать
Ананьева (Тарасова) Ольга Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1958
Отец:
Ананьев Егор Ефимович
Мать:
Ананьева Ольга Ивановна
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