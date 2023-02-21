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Вульф Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Вульф Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Якобовна

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Христина Якобовна

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вульф Якоб Егорович

Смерть
1957
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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