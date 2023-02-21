Вульф Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1923
Сын: Вульф Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Якобовна
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Христина Якобовна
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вульф Якоб Егорович
Смерть
1957
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область