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Ларин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ларин Василий

Мать: Ларина Акилина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Агафья Александровна

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Ларин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Ларин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Ларин Иван Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Ларин Сысой Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ларин Кондратий Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ларин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ларина Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Акилина

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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