Ларин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Ларин Василий
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Агафья Александровна
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Ларин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Ларин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Ларин Сысой Александрович
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Ларин Кондратий Александрович
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Ларина Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Акилина
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно