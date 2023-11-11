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Вольхина Мария Тимофеевна

Место рождения

Пермская губерния, Оханский уезд, Бердышевская волость,

Дата рождения

С 1851 по 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1852 по 1853 г.р.

Дети

С 1875 по 1876 г.р.
С 1880 по 1881 г.р.
Скрыто настройками приватности
С 1892 по 1893 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Пермская губерния, Оханский уезд, Бердышевская волость,
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876

Сын: Вольхин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1880 по 1881

Дочь: Вольхина Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1892 по 1893

Сын: Вольхин Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вольхин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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