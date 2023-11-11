Вольхина Мария Тимофеевна
Место рожденияПермская губерния, Оханский уезд, Бердышевская волость,
Дата рожденияС 1851 по 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1851 по 1852
Отец: Тимофей
Пермская губерния, Оханский уезд, Бердышевская волость,
Рождение ребёнка
С 1875 по 1876
Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1880 по 1881
Дочь: Вольхина Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1892 по 1893
Отец ребёнка: Вольхин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно