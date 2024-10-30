Магрифа Абдулкарим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магрифа Абдулкарим кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бадретдин Гайнетдин углы

Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Фарухҗамал Гайнетдин кызы

Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Низамуддин Гайнетдин углы

Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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