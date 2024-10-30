Магрифа Абдулкарим кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Фарухҗамал Гайнетдин кызы
Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Низамуддин Гайнетдин углы
Отец ребёнка: Гайнетдин Габдуллатиф углы
Смерть
Неизвестно