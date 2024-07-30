Цветкова (Быкадорова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Быкадорова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быкадоров Иван Иванович

Мать: Быкадорова Анна (Нюся) Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Неизвестно Вячеславович

Отец ребёнка: Цветков Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Неизвестно Вячеславович

Отец ребёнка: Цветков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Вячеслав

Смерть
Неизвестно
Умерла через 3 дня после смерти сестры Ольги. Пошла утром в туалет и стало плохо.

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