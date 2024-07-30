Цветкова (Быкадорова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Неизвестно Вячеславович
Отец ребёнка: Цветков Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Неизвестно Вячеславович
Отец ребёнка: Цветков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Вячеслав
Смерть
Неизвестно
Умерла через 3 дня после смерти сестры Ольги. Пошла утром в туалет и стало плохо.