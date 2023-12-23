Герасимович Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.2001
Дочь: Герасимович Анна Александровна
Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович
Рождение ребёнка
19.05.2005
Дочь: Герасимович Софья Александровна
Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович
Рождение ребёнка
08.05.2009
Дочь: Герасимович Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович
Рождение ребёнка
20.05.2017
Дочь: Герасимович Елена Александровна
Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович
Бракосочетание
Неизвестно