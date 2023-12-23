Герасимович Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.2001

Дочь: Герасимович Анна Александровна

Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович

Рождение ребёнка
19.05.2005

Дочь: Герасимович Софья Александровна

Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович

Рождение ребёнка
08.05.2009

Дочь: Герасимович Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович

Рождение ребёнка
20.05.2017

Дочь: Герасимович Елена Александровна

Отец ребёнка: Герасимович Александр Олегович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимович Александр Олегович

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