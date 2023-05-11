Казанник Мелания Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти19.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Калинникова
Отец ребёнка: Казанник Калинник Федорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Казанник Евсей Калинникович
Отец ребёнка: Казанник Калинник Федорович
Место жительства
1850
дом №93
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1888