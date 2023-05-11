Казанник Мелания Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанник Мелания Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Калинникова

Отец ребёнка: Казанник Калинник Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Казанник Евсей Калинникович

Отец ребёнка: Казанник Калинник Федорович

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №93
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Калинник Федорович

Смерть
19.09.1888
Криски, Чернігівська область
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