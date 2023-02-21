Тихонов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1964

Сын: Тихонов Николай Викторович

Мать ребёнка: Тихонова Рима Алексеевна

д.плахино суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
22.03.1968

Сын: Тихонов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Тихонова Рима Алексеевна

д.плахино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Рима Алексеевна

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