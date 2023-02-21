Тихонов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1964
Сын: Тихонов Николай Викторович
Мать ребёнка: Тихонова Рима Алексеевна
д.плахино суховерховского сельсовета
Рождение ребёнка
22.03.1968
Сын: Тихонов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Тихонова Рима Алексеевна
д.плахино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Рима Алексеевна