Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
До ?.01.1820
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Домашева Тумашева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
22.06.1821 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Домашева дочь Агрипина. Восприемник: казачьего сына Афанасия Богданова жена Ефимия. Осн.: ф. 282, оп. 1. д. 143
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.
Сын: Домашев Тумашев Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Тумашева сын Эмилиан. Восприемник: казачий сын Лев Мунгалов. Осн.: ф. 282. оп. 1. д. 143, л. 13
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Домашев Тумашев Василей Григорьевич
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Домашева Тумашева Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Цурухайтуевкая крепость
Смерть
Неизвестно