Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1820

Муж: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Домашева Тумашева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
22.06.1821 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Домашева дочь Агрипина. Восприемник: казачьего сына Афанасия Богданова жена Ефимия. Осн.: ф. 282, оп. 1. д. 143
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.

Сын: Домашев Тумашев Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Тумашева сын Эмилиан. Восприемник: казачий сын Лев Мунгалов. Осн.: ф. 282. оп. 1. д. 143, л. 13
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Домашев Тумашев Василей Григорьевич

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Домашева Тумашева Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Цурухайтуевкая крепость
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close