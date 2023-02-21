Савиных Григорий Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавиных Григорий Козьмич

Савиных Григорий Козьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Вычислено 26.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Савиных Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савиных Данило Григорьевич

Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Федосья Ульяновна

Смерть
Вычислено 26.10.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close