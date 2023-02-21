Савиных Григорий Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиВычислено 26.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Савиных Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савиных Данило Григорьевич
Мать ребёнка: Савиных Федосья Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 26.10.1912