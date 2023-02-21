Павлюченко Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1954

Дочь: Шадрина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Павлюченко Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
21.04.1957

Сын: Павлюченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Павлюченко Василий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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