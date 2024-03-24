Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников (Поливин) Александр Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1983

Сын: Мельников Денис Александрович

Отец ребёнка: Мельников (Поливин) Александр Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
01.10.1987

Сын: Мельников Максим Александрович

Отец ребёнка: Мельников (Поливин) Александр Николаевич

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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