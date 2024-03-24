Мельникова (Кубах) Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1983
Сын: Мельников Денис Александрович
Отец ребёнка: Мельников (Поливин) Александр Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1987
Сын: Мельников Максим Александрович
Отец ребёнка: Мельников (Поливин) Александр Николаевич