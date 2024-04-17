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Калашникова 5

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Лазарь Савватеевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Калашников Меркурий Лазаревич

Отец ребёнка: Калашников Лазарь Савватеевич

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Сын: Калашников Галактион Лазаревич

Отец ребёнка: Калашников Лазарь Савватеевич

Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.

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