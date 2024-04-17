Калашникова 5
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Калашников Меркурий Лазаревич
Отец ребёнка: Калашников Лазарь Савватеевич
Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Меркурий Лазаревич Год рождения 1898, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Жирим Год репрессии 1937, ВМН Источник: Книга памяти Бурятии: подготовительные мат... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Сын: Калашников Галактион Лазаревич
Отец ребёнка: Калашников Лазарь Савватеевич
Никольск, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Галактион Лазаревич Год рождения 1900, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Мухоршибирский р-н, с. Никольское Год репрессии 1938, ВМН Источник: Книга памяти Иркутской обл.