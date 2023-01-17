Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гликерия Яковлевна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Веретенников-Кондрашев Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832