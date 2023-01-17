Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Мать: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гликерия Яковлевна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Веретенников-Кондрашев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова-Кондрашова (пикина) Ирина

Смерть
1832
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