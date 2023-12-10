Яшкина Агриппина Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1870
Сын: Яшкин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович
Есть метрика о свадьбе. 25 5 1889 Яшкин Григорий Дмитриевич 19 Алексеевка 1870 Параскева Еремеевна 15 Алексеевка 1874
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович
Есть метрика о свадьбе. в 1903 году - Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
07.08.1890
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович