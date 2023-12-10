Яшкина Агриппина Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Агриппина Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Яшкин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 25 5 1889 Яшкин Григорий Дмитриевич 19 Алексеевка 1870 Параскева Еремеевна 15 Алексеевка 1874
Рождение ребёнка
1873

Сын: Яшкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 30 10 1891 Яшкин Иван Дмитриевич 18 Алексеевка 1873 Татьяна Афанасьевна 19 Алексеевка 1872
Рождение ребёнка
1885

Сын: Яшкин Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. в 1903 году - Жених 18 лет, невеста 19 лет
Рождение ребёнка
07.08.1890

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшкин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Яшкин Дмитрий Петрович

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