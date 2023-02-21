Бобров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.?.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Лидия Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Лидия Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Лидия Евгеньевна
Смерть
10.?.2010
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область