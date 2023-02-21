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Бобров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.?.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Лидия Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Лидия Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Лидия Евгеньевна

Смерть
10.?.2010
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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