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Шельпацкий Сергей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: Шельпацкий Григорий Михайлович

Мать: Малахова Шельпацкая Слабаш Марина Васильевна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Шельпацкий Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
13.10.1985

Дочь: Шельпацкая Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна

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