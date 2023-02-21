Шельпацкий Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Рождение ребёнка
1977
Сын: Шельпацкий Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1985
Дочь: Шельпацкая Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Недбайло Шельпацкая Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно