Василий Матфеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1888 ст.
Отец: Матфей Никифорович
Мать: Агапия Григорьевна
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ж... Показать все
Смерть
Неизвестно