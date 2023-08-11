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Василий Матфеевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

28.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1885 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1888 ст.

Отец: Матфей Никифорович

Мать: Агапия Григорьевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 28.02.1888 Калихновщины Василий Матфеевич Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агафия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково ж... Показать все
Смерть
Неизвестно

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