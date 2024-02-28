Иван Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Илья Максимов
Мать: Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Сысоева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Варвара Сысоева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Варвара Сысоева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Марья Петрова
Бракосочетание
После 1825
Жена: Марья Петрова
Смерть
Неизвестно