Иван Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Илья Максимов

Мать: Ирина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Сысоева

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Варвара Сысоева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Варвара Сысоева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Марья Петрова

Бракосочетание
После 1825

Жена: Марья Петрова

Смерть
Неизвестно

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