Остапов Федор Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапов Федор Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1926

Сын: Остапов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Остапова Иванова (Кожушко) Анастасия Николаевна

Максимовка, Горьковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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