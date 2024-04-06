Остапов Федор Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1926
Сын: Остапов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Остапова Иванова (Кожушко) Анастасия Николаевна
Максимовка, Горьковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно