Леонтий Семёнов 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтий Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Мария Евграфова1805 г.р.
Дети
Иван Леонтьев1826 г.р.
Иван Леонтьев1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евграфова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Домнин / Долгов Родион Леонтьев

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемий Леонтьев

Мать ребёнка: Мария Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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