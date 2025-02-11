Леонтий Семёнов
мужской, родился 1801, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Мария Евграфова1805 г.р.
Дети
Иван Леонтьев1826 г.р.
Иван Леонтьев1828 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Леонтьев
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Леонтьев
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Домнин / Долгов Родион Леонтьев
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемий Леонтьев
Мать ребёнка: Мария Евграфова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно