(Барабанова (Алёшина)) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1946
Дата смерти26.12.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946
Отец: Алёшин Николай Максимович
Рождение ребёнка
23.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1969