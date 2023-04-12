(Барабанова (Алёшина)) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барабанова (Алёшина)) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1946

Дата смерти

26.12.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1946

Отец: Алёшин Николай Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
26.12.1969
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