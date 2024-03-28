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Магатин Феодот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маготин Матвей Федотович

Мать ребёнка: Магатина (Кострыкина) Матрёна Григорьевна

Бракосочетание
11.11.1856 ст.

Жена: не указана

Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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