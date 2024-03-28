Магатин Феодот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магатина (Кострыкина) Матрёна Григорьевна
Бракосочетание
11.11.1856 ст.
Жена: не указана
Харабали, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно