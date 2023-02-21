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Король Николай Гришков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Король Гришко Пантелеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина Николаева

Мать ребёнка: Король Устинья Васильева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Король Пархим Николаев

Мать ребёнка: Король Устинья Васильева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Король Семен Николаев

Мать ребёнка: Король Устинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Король Устинья Васильева

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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