Король Николай Гришков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Король Гришко Пантелеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина Николаева
Мать ребёнка: Король Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Король Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Король Устинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Король Устинья Васильева
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно