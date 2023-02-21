Подковырова (Титова) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович
Бракосочетание
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Подковыров Филарет
Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Подковыров Михаил
Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.05.1913
Сын: Подковыров Павел
Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1924
Сын: Подковыров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович
Смерть
Около 1953
Похороны
Неизвестно