Подковырова (Титова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подковырова (Титова) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1906

Муж: Подковыров Василий Петрович

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Подковыров Филарет

Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Подковыров Михаил

Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1913

Сын: Подковыров Павел

Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.12.1924

Сын: Подковыров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Подковыров Василий Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Около 1953
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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