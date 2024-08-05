Осокин Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1817
Дата смерти21.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1817
Отец: Осокин Николай Трофимович
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Александровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Трофимов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Александра Александровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Александра Александровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Трофимов Аристарх Григорьевич
Мать ребёнка: Александра Александровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фураев Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Александра Александровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Александра Александровна
Смерть
21.03.1886