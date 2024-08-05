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Осокин Григорий Николаевич

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.09.1817

Дата смерти

21.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1817

Отец: Осокин Николай Трофимович

Мать: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Александровна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Трофимов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Трофимов Аристарх Григорьевич

Мать ребёнка: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фураев Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Осокин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Александра Александровна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.03.1886
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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