Аляпсков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Аляпсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.
Сын: Аляпсков Пётр Константинович
Мать ребёнка: Аляпскова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Козлова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Аляпскова Варвара Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно