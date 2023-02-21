Аляпсков Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАляпсков Константин Иванович

Аляпсков Константин Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Аляпсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1894 ст.

Сын: Аляпсков Пётр Константинович

Мать ребёнка: Аляпскова Варвара Дмитриевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Козлова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Аляпскова Варвара Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпскова Варвара Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close