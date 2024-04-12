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Хазин Александр Яковлевич

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Хазин Яков Аркадьевич

Мать: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1920
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