Авдотья Фетисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Пичуленков Аким Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ольга Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Дмитриевич
Смерть
Неизвестно