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Авдотья Фетисова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Пичуленков Аким Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ольга Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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