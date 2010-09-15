Богданова (Смирнова) Тамара Трофимовна
Место рождения
Дата рождения08.08.1933
Дата смерти15.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1954
Дочь: Мануйлова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Богданов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1963
Сын: Богданов Константин Валентинович
Отец ребёнка: Богданов Валентин Степанович
Смерть
15.09.2010