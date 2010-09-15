Богданова (Смирнова) Тамара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Смирнова) Тамара Трофимовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.08.1933

Дата смерти

15.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1954

Дочь: Мануйлова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Богданов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
04.03.1963

Сын: Богданов Константин Валентинович

Отец ребёнка: Богданов Валентин Степанович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.09.2010
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