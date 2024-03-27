(Юсипова) Зюбиха
Место рожденияд.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муххамятов Ахмярь
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ахмеров Хамбяр
Отец ребёнка: Муххамятов Ахмярь
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно