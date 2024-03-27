(Юсипова) Зюбиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Юсипова) Зюбиха

Место рождения

д.Кузьминки Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муххамятов Ахмярь

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ахмеров Хамбяр

Отец ребёнка: Муххамятов Ахмярь

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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