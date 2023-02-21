Тетерина (Тетерина) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тетерина Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Тетерин Алексей
Рождение ребёнка
1931
Сын: Тетерин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Тетерин Алексей
Рождение ребёнка
05.04.1935
Дочь: Токарева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Тетерин Алексей
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Тетерина Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Тетерин Алексей
Смерть
Неизвестно