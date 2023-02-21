Тетерина (Тетерина) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Тетерина) Анастасия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тетерина Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Тетерин Алексей

Рождение ребёнка
1931

Сын: Тетерин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Тетерин Алексей

Рождение ребёнка
05.04.1935

Дочь: Токарева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Тетерин Алексей

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Тетерина Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Тетерин Алексей

Смерть
Неизвестно
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