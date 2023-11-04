Соловьев Геннадий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936
Отец: Соловьев Илья Тихонович
Мать: Иванова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Тамара Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.03.1964
Дочь: Соловьева Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Лукина Тамара Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.05.1977
Сын: Соловьев Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Лукина Тамара Тимофеевна
Смерть
Неизвестно