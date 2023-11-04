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Соловьев Геннадий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936

Отец: Соловьев Илья Тихонович

Мать: Иванова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Тамара Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.03.1964

Дочь: Соловьева Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Лукина Тамара Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.05.1977

Сын: Соловьев Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Лукина Тамара Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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