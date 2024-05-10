Кононенко Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.10.2002
Сын: Кононенко Александр Александрович
Отец ребёнка: Кононенко Александр Иванович