Кононенко Вера Андреевна 19.04.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононенко Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.10.2002

Сын: Кононенко Александр Александрович

Отец ребёнка: Кононенко Александр Иванович

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