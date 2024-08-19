Мамыкина Ульяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина Ульяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкин Евгений Александрович

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
04.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
01.08.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамыкин Евгений Александрович

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