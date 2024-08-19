Мамыкина Ульяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.2007
Рождение ребёнка
04.05.2009
Рождение ребёнка
01.08.2010