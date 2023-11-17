Алябьев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1927

Дата смерти

30.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1927

Отец: Николай

Мать: Марья

Рождение ребёнка
19.01.1949

Сын: Алябьев Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна

Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Мальцева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
24.05.1953

Дочь: Трофимова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна

Новосибирская область Тогучинский район поселок Казанск
Рождение ребёнка
11.06.1957

Дочь: Ляпунцова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна

Смерть
30.04.1988
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