Алябьев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1927
Дата смерти30.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1949
Сын: Алябьев Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна
Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Мальцева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1953
Дочь: Трофимова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна
Новосибирская область Тогучинский район поселок Казанск
Рождение ребёнка
11.06.1957
Дочь: Ляпунцова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Алябьева Елена Алексеевна
Смерть
30.04.1988