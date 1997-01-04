Цой Бу-Не — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой Бу-Не

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1924

Дата смерти

04.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ли Дон-Хван

Рождение ребёнка
19.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ли Дон-Хван

Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
04.01.1997

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