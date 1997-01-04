Цой Бу-Не
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1924
Дата смерти04.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ли Дон-Хван
Рождение ребёнка
19.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ли Дон-Хван
Жетысай, Жетисайский район, Туркестанская область
Смерть
04.01.1997