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Волков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1912

Дата смерти

21.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912

Отец: Волков Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Рябинова) Зинаида

Рождение ребёнка
02.10.1941

Сын: Волков Виктор

Мать ребёнка: Волкова (Рябинова) Зинаида

Рождение ребёнка
01.04.1943

Сын: Волков Сергей

Мать ребёнка: Волкова (Рябинова) Зинаида

Смерть
21.05.1993

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