Волков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1912
Дата смерти21.05.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912
Отец: Волков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1941
Сын: Волков Виктор
Мать ребёнка: Волкова (Рябинова) Зинаида
Рождение ребёнка
01.04.1943
Сын: Волков Сергей
Мать ребёнка: Волкова (Рябинова) Зинаида
Смерть
21.05.1993